Бюджет Североморска за 2016 г. был исполнен на 100,9%

В Североморске состоялось заседание Совета депутатов, на котором утвердили решение об исполнении бюджета Североморска за 2016 г. Главным вопросом мероприятия был отчет Главы администрации города И. Нориной о результатах за прошлый год.



Ситуация во флотской столице, несмотря на непростые погодные условия и постоянную нехватку финансов, сложилась благополучная. Бюджет был исполнен на 100,9%, без задолженностей по зарплате в социальной и бюджетной сферах, что является большой редкостью для кризисной экономики. Также выполнены запланированные целевые программы.



Удалось улучшить жилищное положение 91 семьи, выделено 14 квартир для детей-сирот, 30 квартир для востребованных специалистов и выдано 47 сертификатов на жилье на 75,7 млн руб. В сфере образования несмотря на сокращение финансирования до 61,33% с 67,6%, поставленные задачи решались оперативно и качественно. Практически полностью решены проблемы с местами в детсадах для детей в 3-7 лет. Учреждения культуры проведено около 3 тыс. мероприятий, спортивно-массовой работой охвачено 15 тыс. человек.



На 2017 г. главная задача города - завершение строительства детсада в Североморске-3, ремонт дорог, подготовка к отопительному сезону, ремонт проездов и моста в Североморске-3, благоустройство скверов и парков.



Остается актуальным вопрос строительства новой школы и детсада в Североморске-1, где количество жителей постепенно увеличивается и существующая инфраструктура с этим не справляется. По этим объектам ведется работа.



Доклад И. Нориной занял около часа, и за это время были освещены все работы, проведенные в прошлом году, и очерчен круг вопросов, которые предстоит решить в текущем. Работа главы администрации за 2016 г. была признана успешной.