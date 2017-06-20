Минкульт Карелии планирует провести конкурс на знак "Сделано в Карелии"

Министерство культуры республики в ближайшее время объявит о начале открытого конкурса на лучшее изображение торгового бренда "Сделано в Карелии". Подобной маркировкой будут отмечаться продукты и товары, произведенные в Карелии. Это должна быть только самая лучшая продукция, которая прославит республику. Для предпринимателей и компаний это будет своеобразный знак качества и поощрение. Об этом рассказала Т. Черечукина, начальник отдела торговой потребрынка Минэкономразвития республики.



Она сообщила, что положение о проведении конкурса уже подготовлено и будет представлено в рабочем порядке до конца лета.



Торговый знак уже есть у многих областей и республик, и ярким примером может служить Астраханская область, которая каждый год выдает лицензию на право маркировать знаком "Сделано в Астрахани" только самую достойную продукцию. Благодаря этому она становится узнаваемой не только на территории России, но и за рубежом.



Правительство Карелии уже утвердило постановление о введении знака "Сделано в Карелии", и оно уже опубликовано на портале правовой информации. Минсельхоз, Минкульт, Минэкономразвития республики получили поручение утвердить знак по результатам конкурса и определиться с формой и порядком единого банка данных заявителей и разрешений.



Право использования брендового знака будет предаваться сроком на 5 лет с момента получения разрешения. Одним из обязательных условий для получения права на использования бренда является регистрация компании или организации на территории Карелии, работа на ее территории не менее 1 года, полное отсутствие налоговой задолженности, по сборам и прочим обязательным платежам. Заявитель не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.