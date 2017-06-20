Минкульт Карелии планирует провести конкурс на знак "Сделано в Карелии"

Республика Карелия >> Экономика >> 20.06.2017

Министерство культуры республики в ближайшее время объявит о начале открытого конкурса на лучшее изображение торгового бренда "Сделано в Карелии". Подобной маркировкой будут отмечаться продукты и товары, произведенные в Карелии. Это должна быть только самая лучшая продукция, которая прославит республику. Для предпринимателей и компаний это будет своеобразный знак качества и поощрение. Об этом рассказала Т. Черечукина, начальник отдела торговой потребрынка Минэкономразвития республики.

Она сообщила, что положение о проведении конкурса уже подготовлено и будет представлено в рабочем порядке до конца лета.

Торговый знак уже есть у многих областей и республик, и ярким примером может служить Астраханская область, которая каждый год выдает лицензию на право маркировать знаком "Сделано в Астрахани" только самую достойную продукцию. Благодаря этому она становится узнаваемой не только на территории России, но и за рубежом.

Правительство Карелии уже утвердило постановление о введении знака "Сделано в Карелии", и оно уже опубликовано на портале правовой информации. Минсельхоз, Минкульт, Минэкономразвития республики получили поручение утвердить знак по результатам конкурса и определиться с формой и порядком единого банка данных заявителей и разрешений.

Право использования брендового знака будет предаваться сроком на 5 лет с момента получения разрешения. Одним из обязательных условий для получения права на использования бренда является регистрация компании или организации на территории Карелии, работа на ее территории не менее 1 года, полное отсутствие налоговой задолженности, по сборам и прочим обязательным платежам. Заявитель не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.





Рекомендуем по теме:

Концерт для ветеранов ВОв "Хрустальные звездочки" прошел в Петрозаводске

В четырех "Ласточках" Карелии появится wi-fi за 3,3 млн руб.

Молодежный форум "Арктика. Сделано в России" завершил работу под Архангельском

Экспедиция "Великая Андома. Тайна трех океанов" стартует завтра из Петрозаводска

Провинция Фуцзянь (Китай) может стать побратимом Карелии

10 представителей МСБ Карелии получат на модернизацию 16 млн руб.


Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси"

Металлические двери от завода "Лидер-Дверь"

Мурманский рыбный порт перестраивается на обслуживание нефтедобытчиков

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

10 правил для новичков, начинающих делать ставки

В Череповце открыли музейный центр "Зеленая планета"

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета