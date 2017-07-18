"Профессор Молчанов" во время научной экспедиции спас экипаж "Алдана" от обезвоживания

Экспедиция Росгидрометцентра и САФУ продолжает путь в высоких широтах. Представители экспедиции – участники "Арктического плавучего университета" слушают лекции о природных газах, почве, которые читает завотделом географии и эволюции почвы института географии РАН С. Горячкин. На островах Земли Франца Иосифа и Новой Земли исследователи планируют в ближайшие дни измерить количество метана и углекислого газа, который выделяется из земли.



Экипаж "Профессора Молчанова" поучаствовал в спасательной миссии. На пути к заливу Русская Гавань они помогли коллегам с такого же исследовательского судна "Алдан", которые остались без пресной воды на борту.



На судне сломался опреснитель воды, а запасы питьевой воды тоже были на исходе. На борту "Алдана" было 22 человека, 5 из которых - женщины. В результате обезвоженному "Алдану" накачали 15 тонн воды из 150-ти, которые были на "Профессоре Молчанове". Для этого пришлось длительное время стыковаться и подсоединять трос во время сильно волнующегося моря. Один трос даже оборвался.



Напомним, что исследовали, отправившиеся в экспедицию на судне "Профессор Молчанов", изучают каменистые почвы, где трудно выжить каким-либо микроорганизмам. Исследователям предстоит ответить на вопрос - как микроорганизмы развиваются в горных породах. Из порта Архангельска судно стартовало 9 июля. На борту было 58 студентов, аспирантов, магистрантов из Германии, Болгарии, Кубы, Швейцарии, Франции, Нидерландов и Сербии. Их путешествие с научной целью займет минимум 20 дней. Планируется, что экспедиция "плавучего университета" возьмет пробы земли на островах Хейса, Белл, Галля, Джексона, Гукера, Рудольфа, Нортбрука. Данные, полученные в ходе экспедиции, будут доступны для представителей разных стран мира.

