Ученые САФУ вернулись из экспедиции по Америке и северу России

Архангельская область >> Образование >> 30.08.2017

Ученые САФУ на днях вернулись из экспедиции. Они должны были сравнить условия эволюции, расселения животных в холодном климате северо-запада Америки и северо-востока России. Архангельские исследователи собрали интересный материал, чтобы изучить его в лабораторных условиях с целью обнаружения популяции редко вида моллюсков.

Путешествие на северо-востоке России было вторым этапом экспедиции, в котором участвовали ученые САФУ И. Болотов, И. Вихрев и М. Гофаров. Также с ними работал профессор Университета Порту из Португалии М. Лопес-Лима, побывавший в Якутии, на Камчатке и Чукотке, в Магаданской области. Ранее группа ученых побывала в США и Канаде, где собрала образцы насекомых, рыб и моллюсков.

Все запланированное ученым удалось сделать. В частности, сделать большую выборку шмелей, обитающих на Аляске. Их изучение поможет исследовать генетические различия насекомых, живущих по разным берегам Берингова пролива.

В Якутии, в реке Индигирка, ученые нашли самую восточную популяцию берингийской беззубки (редкий вид моллюска). Он появился в реке из-за расселения пресноводной рыбы восточнее Берингова пролива. Проведена работа с пресноводными моллюсками - жемчужницами. Их особенность в плохом расселении между бассейнами, и это становится возможным, только если бассейны рек соединяются, а пресноводная рыба переходит из одного водоема в другой, перенося моллюсков на себе.

Данные экспедиции собираются использовать для создания моделей, характеризующих взаимодействие между собой групп животных Северной Америки и Евразии. Итоги экспедиции планируют подвести после Нового года, а в печатном виде новая информация выйдет ближе к концу 2018 г. До этого времени ученые будут изучать и систематизировать полученные данные.





Рекомендуем по теме:

"Профессор Молчанов" во время научной экспедиции спас экипаж "Алдана" от обезвоживания

Сибирские ученые ищут в Архангельской области новые алмазные месторождения

Рост мха в Карелии зависит от фаз Луны

В Вологде прошла инвестиционная энергетическая конференция

Перед главным корпусом САФУ в Архангельске установят чум

В Архангельске подвели итоги работы местного отделения РГО


Форекс для новичков

Скандал вокруг коррекционной школы-интерната в с. Пажга набирает обороты

Поморские козули: праздник пройдет в Кузреке

Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке

27 млн руб. выделено на поставку спецтехники для уборки ТБО на территории Нарьян-Мара

Построен спорткомплекс в Микуни: открытие 10 августа

Как зарабатывать Форексом на жизнь
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета