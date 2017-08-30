Ученые САФУ вернулись из экспедиции по Америке и северу России

Ученые САФУ на днях вернулись из экспедиции. Они должны были сравнить условия эволюции, расселения животных в холодном климате северо-запада Америки и северо-востока России. Архангельские исследователи собрали интересный материал, чтобы изучить его в лабораторных условиях с целью обнаружения популяции редко вида моллюсков.



Путешествие на северо-востоке России было вторым этапом экспедиции, в котором участвовали ученые САФУ И. Болотов, И. Вихрев и М. Гофаров. Также с ними работал профессор Университета Порту из Португалии М. Лопес-Лима, побывавший в Якутии, на Камчатке и Чукотке, в Магаданской области. Ранее группа ученых побывала в США и Канаде, где собрала образцы насекомых, рыб и моллюсков.



Все запланированное ученым удалось сделать. В частности, сделать большую выборку шмелей, обитающих на Аляске. Их изучение поможет исследовать генетические различия насекомых, живущих по разным берегам Берингова пролива.



В Якутии, в реке Индигирка, ученые нашли самую восточную популяцию берингийской беззубки (редкий вид моллюска). Он появился в реке из-за расселения пресноводной рыбы восточнее Берингова пролива. Проведена работа с пресноводными моллюсками - жемчужницами. Их особенность в плохом расселении между бассейнами, и это становится возможным, только если бассейны рек соединяются, а пресноводная рыба переходит из одного водоема в другой, перенося моллюсков на себе.



Данные экспедиции собираются использовать для создания моделей, характеризующих взаимодействие между собой групп животных Северной Америки и Евразии. Итоги экспедиции планируют подвести после Нового года, а в печатном виде новая информация выйдет ближе к концу 2018 г. До этого времени ученые будут изучать и систематизировать полученные данные.