В Оленегорске открывается филиал Мурманского педагогического колледжа

Оленегорский филиал начнет работу в стенах адаптированного здания на ул. Бардина, который специально привели в порядок для новых классов.



Филиал колледжа будет обучать студентов по специальности "Дошкольное образование", после окончания курса которого выпускники получат квалификацию воспитателей детей дошкольного возраста. Сейчас на курс зачислено 20 студентов-бюджетников, но прием документов на контрактную форму обучения продолжается. При поступлении нужно предоставить аттестат о среднем общем образовании (11 классов). Обучение по специальности продлится 3,5 года на заочной форме обучения. Преподавать в филиале будут профессионалы с большим опытом практической работы. Выпускники колледжа получат гарантированные места для прохождения практики, а по завершении обучения им окажут помощь в трудоустройстве.



Также запланировано открытие дневной формы обучения по туристическому направлению, коррекционному образованию в начальных классах, преподаванию в начальных классах и специальному дошкольному образованию. Но, скорее всего, эти дисциплины введут только со следующего учебного года.



Для студентов из других городов в общежитии подготовлено 30 мест. Это современное общежитие с комфортабельными условиями проживания, новым оборудованием и мебелью.



Необходимость открытия в городе площадки для обучения будущих педагогов объяснятся тем, что Оленегорск испытывает дефицит специалистов этих специальностей. Педагоги нужны в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, причем во всей области. У выпускников 11-ых классов появилась еще одна возможность не уезжать из родного города для получения высшего образования, а у выпускников области – обучаться ближе к дому.

