Фрагмент яхты "Эйра" экспедиции Б. Ли Смита обнаружен вблизи Земли Франца-Иосифа

Экспедиция "Открытый океан: Архипелаги Арктики: По следам двух капитанов", которая побывала на яхте "Alter Ego" вблизи Земли Франца-Иосифа, обнаружила остов яхты, принадлежащий английским исследователям в 1880-81 гг. Они открыли много островов этого архипелага. Руководитель экспедиции Е. Ферштер предполагает, что находка может принадлежать яхте "Эйра" экспедиции Б. Ли Смита.



С уверенностью об этом можно утверждать на 90%, но 100% гарантия может быть дана только с выводами дополнительных исследований. Ферштер приступил к поискам "Эйры" 12 лет назад, но тогда и в последующие годы его поиски успехом не увенчались. За это время путешественник собрал большой архив данных об экспедиции.



"Эйра" два раза побывала на Земле Франца-Иосифа, один раз в 1880 г, второй – в 1881 г. Все участники экспедиции стали пионерами открытия архипелага, и именно они обнаружили и дали названия большей части островов в южной части архипелага. Но в 1881 г яхта была раздавлена льдами. Члены экипажа выжили, перезимовав на островах, а через год вернулись на большую землю на ботах. На одном острове до сих пор стоит "Домик "Эйры" - очень популярное место для посещения у арктических туристов.



В 2017 г "Alter Ego" по причине погодных условий осталась на южной части архипелага, где и был найден остов судна на глубине 20 м. Его обнаружили с помощью эхолота, затем исследовали подводными камерами. Хорошо просматривались доски и другие объекты искусственного происхождения. Более качественные исследования собираются продолжить в следующем году.



Участники экспедиции так и не добрались до своей главной цели - места гибели экспедиции Г. Брусилова на шхуне "Святая Анна". Именно история о ней стала основой романа В.Каверина "Два капитана". Ферштер рассказал, что исследователи не смогли добраться до северной части архипелага по причине льдов.







