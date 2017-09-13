В НАО обсудили подготовку кадров для нефтяной отрасли

Губернатор НАО И. Кошин провел совещание с руководством 15 нефтяных компаний, добывающих углеводороды, и руководителями профильных органов власти. Общение проходило в Нарьян-Маре в рамках мероприятий по случаю Дня образования НАО и Дня нефтяника.

На форуме обсуждалось взаимодействие администрации округа с недропользователеми на ближайшую перспективу и результаты достигнутых ранее договоренностей.



На совещании обсудили совместную работу органов власти и компаний по налоговой перерегистрации подрядных организаций, работающих на территории НАО в интересах недропользователей. В марте Кошин поручил профильным органам власти начать более активные действия в данном направлении. Благодаря совместной работе на налоговый учет встали 69 юрлиц и поставили 99 обособленных подразделений. Доходы бюджета от регистрации составили только в прошлом году 1 млрд руб., а за 8 месяцев текущего года – 721 млн руб.



За это время окружной департамент рассмотрел 383 подрядных организаций, информацию о которых представители компании-недропользователи. Сейчас проводится работа по перерегистрации подрядчиков, и она уже вышла на финальную стадию.



Приоритетной в регионе является подготовка квалифицированных кадров и последующего трудоустройства. Условия, созданные на территории округа, дают возможность создавать "умное производство". Компании могут вкладывать финансы в технологии. Чтобы не возникало трудностей в поиске кадров для этих проектов, нужно сформировать у жителей НАО профессиональные компетенции, поскольку условия работы сегодня требуют не только желания работать, но и профильной подготовки, знаний.



Система профобразования проходит в этап перезагрузки. Материально-техническая база 3 образовательных учреждений НАО реализована при финансовой поддержке недропользователей.



Чтобы продолжить процесс со стороны нефтяников требуется помощь по 3 направлениям: методическая в разработке учебных планов, материальная и организация практики.