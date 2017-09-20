Нарьян-марские школы перешли на электронные дневники

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 20.09.2017

В этом году 5 школ Нарьян-Мара и школа п. Искателей перешли на систему ведения электронных журналов успеваемости и дневников. Соответствующий приказ издал Департамент образования НАО весной 2017 г. С 1 сентября родители школьников узнают об успеваемости детей, домашних заданиях, школьных мероприятиях через интернет-порталы или мобильное приложение, в том числе с портала Госуслуг.

Дневники в электронной форме функционируют по государственной региональной информсистеме "Электронное образование". Учителям она помогает составлять отчет по успеваемости и просчитывать рейтинг учеников, а родители могут видеть успеваемость детей, все их опоздания или прогулы. Ученики видят в электронной версии расписание на неделю вперед, домашнее задание. Также электронный дневник является инструментом интерактивного общения с администрацией школы, учителей и родителей.

Начальник управления образования департамента Л. Храпова рассказал, что система электронных дневников и журналов успеваемости внедрена в некоторых школах округа, а полный переход на электронный документооборот должен сэкономить время педагогам и родителям. Многие родители по причине занятости не могут часто приходить в школу, поэтому обращаться с преподавателями теперь можно удаленно.

Сейчас переход на электронные документы является приоритетной задачей, которая поставлена перед профильным федеральным министерством.

С начала учебного года пользователями электронных дневников в НАО являются 4885 школьников, 6815 родителей, 424 учителя. В дневник родители школьников заглядывали 4,5 тыс. раз, сами учащиеся – 1,5 тыс. раз. За прошлогодний аналогичный период родители смотрели в электронный дневник 133 раза, дети - 11. Это существенный скачок показателей, но не предельный.





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