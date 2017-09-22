"Спутник над Мончегорском" собрал сотни зрителей

В городском центре культуры Мончегорска открылся выставочный проект под названием "Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века". На открытии звучала космическая музыка А. Топчиевой на уникальном инструменте hang.



Торжественное открытие сопровождалось поздравлениями в адрес города и 60-летия запуска "Спутника-1". Собравшихся приветствовали космонавт, член отряда "Роскосмоса" – С. Рязанский, который в настоящее время находится на орбите, а также О. Артемьев из Центра подготовки космонавтов.



Посетители вставки могут увидеть запись поздравлений космонавтов, фотографии С. Рязанского, которые он сделал, находясь в космосе.



Первыми экспозицию увидели 200 гостей. Они выбирали наиболее интересную для себя тему – живопись, фотографии, инсталляции, объекты видеоарт на космическую тему в интерпретации 30 художников из Омска, Москвы, Калуги, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Одессы, Мончегорска. Всего на выставке представлено 60 экспонатов.



Мончегорск – не чужой город для космонавтов. Сюда в 1975 г приезжали космонавты. А ветераны "Североникеля" помнят, что часть первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 г, сделана из мончегорского никеля. Об этом рассказал М. Иванов, помощник гендиректора Кольской ГМК.



Напомним, что выставка - это продолжение серии "Космос в работах художников XXI века", которая реализуется более 3 лет кураторами проекта Д. Буткевичем и В. Галлаем. В этом проекте много новых произведений, и часть их посвящена Циолковскому - основателю космонавтики и теории межпланетных сообщений. Одна из инсталляций называется "Формы будущего", другая - "Антигравитация". Также для демонстрации отобраны 10 работ мончегорских художников – В. Краснослободцева, А. Лежова, Д. Черненко и Е. Шнайдера.