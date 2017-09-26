Единую госсистему предупреждения ЧС в Коми изучили слушатели Управления противопожарной службы

Республика Коми >> Образование >> 26.09.2017

В ГУ МЧС Коми состоялись занятия, на которых слушатели учебного центра Управления противопожарной службы изучали нормативные и правовые вопросы. В мероприятии приняли участие руководители единых дежурно-диспетчерских служб всех муниципальных образований республики.

На занятиях они изучали основы функционирования единой госсистемы предупреждения ЧС, их ликвидации, ЕДДС муниципальных образований. Подробно ученики рассмотрели действия диспетчерской службы ЕДДС при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Специалисты, которые проходили обучение, смогли познакомиться с работой оперативной дежурной смены ЦУ в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Коми. Сотрудники продемонстрировали им имеющиеся в Центре программно-аппаратные комплексы, информационно-справочные и расчетные системы, которые использовались в повседневной деятельности, при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Также на занятиях изучили принципы и основы антикризисного управления в Коми, познакомились с современными видами и средствами связи на вооружении ГУ МЧС.

Замначальника ЦУКС по оперобеспечению С. Марчишак выразил надежду, что новые знания пригодятся в работе и помогу оперативно справиться в случае возникновения непредвиденных ситуаций со всеми трудностями.

Также в республике обсудили громкие происшествия, произошедшие в Коми на прошлой неделе. В частности, рассмотрели уголовный процесс по делу экс-мэра Сыктывкара Р. Зенищева, в котором появилась новая информация из показаний свидетелей. Повышенный интерес вызвал приговор братьям Бондаренко, осужденным за хранение оружия условно. Резонанс вызвал приговор осужденному за взятки экс-руководителю службы тарифов И. Первакову, который прокуратура Коми посчитала слишком строгим.





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