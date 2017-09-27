В НАО стартовала Всероссийская олимпиада школьников

Школы округа 25 сентября - 26 октября проводят первый этап российских интеллектуальных игр. Олимпиадные задания выполняют учащиеся 28 учреждений Нарьян-Мара и других поселений НАО. Предлагаемые задания содержат школьный материал по 20 предметам.

Перечень предметов зависит от года обучения школьника. Четвероклассники, например, соревновались в олимпиадах по математике и русскому языку. Первыми прошли испытания по астрономии.



По графику первая неделя интеллектуальных состязаний должна определить лучших в обществознании, английском языке, праве и физкультуре. Олимпиадные задания основаны только на школьной программе, хотя и подразумевают углубленные знания предмета. Сложные задания ученики решают в один день по всей стране. По итогам этапа выявят победителей и призеров, которые продолжат соревнования на муниципальном/территориальном уровне.



Всероссийская олимпиада – это уникальный проект, который должен выявить одаренных детей. Проект единственный в своем роде по причине огромного охвата школьников. Аналогов в мире ему нет, потому что нет и такой огромной страны, как Россия. Проект должен определить направления, в которых ребенку лучше дальше развиваться. Это может быть творчество, научно-исследовательская работа, поддержка талантов, отбор лучших для участия в международных олимпиадах.



Мероприятие состоит из 4-х этапов, и каждый проводится во время учебного года (сентябрь-октябрь среди школ, ноябрь-декабрь – среди муниципалитетов, январь-февраль – на региональном уровне, март-апрель – заключительный).



В первом этапе по итогам 2016/0017 гг. приняли участие 2,7 тыс. учеников 4-11 классов, 845 - на муниципальном этапе, 152 - на региональном. Многие принимали участие по нескольким дисциплинам. На заключительном этапе оказались 5 школьников НАО: 3 - по литературе, 2 - по физкультуре.

