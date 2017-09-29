Школы Коми на пятидневку не перейдут

В Коми впервые прошло республиканское родительское собрание. Его провела зампредседателя правительства Н. Михальченкова. Она рассказала о развитии в Коми образования и ответила на вопросы родителей.



В регионе начали внедрять программу "Российская электронная школа", развивается инклюзивное образование, больше внимания начали уделять Российскому движению школьников. Теперь во всех школах должно быть минимум 5 бесплатных кружков: музыкальный, шахматный, спортивный, естественно-научный, театральный.



Большинство школ республики не готовы переходить на пятидневную работу. Предложение сделать учебную неделю пятидневной поступило от родителей детей Печоры, которые хотели снизить нагрузку на детей, утверждая, что одного воскресенья мало для полноценного отдыха детского организма.



На республиканском родительском собрании решили, что позволить себе переход могут только некоторые школы. Сейчас ситуация в школах такова, что у детей помимо обязательной школьной программы есть масса внешкольной работы – кружки, секции, которые перегружают детей. У них практически не остается времени даже на то, чтобы сделать домашнее задание, а это очень тяжело для учеников младших классов. Родители обратились в Минобразования Коми с просьбой перевода школьников на пятидневную систему учебы. В некоторых российских регионах такая система уже введена.



Такое решение может принять школа, но для этого нужно придерживаться определенных норм. Например, нагрузка на ученика начальной школы не должна быть более 23 часов в неделю.



Если в школе учатся только в одну смены, все нормы соблюдены, то вопрос о переходе можно рассмотреть. В Печоре только в 2 школах ведется обучение в 2 смены, и там переход на пятидневку даже не рассматривается.



В большинстве школ Коми также переход невозможен. Например, в столице региона во вторую смену учатся 3 тыс. школьников.