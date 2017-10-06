В Вытеге к Новому году откроют кадетскую школу

Вологодская область >> Образование >> 06.10.2017

В Вытегре прошло совещание по вопросам открытия кадетской школы. На мероприятии присутствовали зампредседателя Совета Федерации РФ Ю. Воробьев, заместители губернатора области В. Рябишин и О. Васильев, начальник Департамента образования Е. Рябова, представители подрядных организаций, Департамента строительства, образовательного центра "Корабелы Прионежья" и администрации Вытегорского района.

В настоящий момент школа строится, и к 20 ноября планируется завершение отделочных работ. Кадетскую школу сделают цифровой, с современным оборудованием. В этом году ее сдадут в эксплуатацию и постараются это сделать к празднованию Дня спасателя.

С ноября на конкурсной основе будут подбирать преподавателей для учебного заведения. Также пройдет конкурс на должность офицера-воспитателя.

На заседания обсудили форму кадетов, которая должная быть удобной, красивой и любимой, чтобы дети носили ее с удовольствием и гордились ею.

Также к школе-интернате должны построить гостиницу на территории центра "Корабелы Прионежья" и общежитие на 100 мест для учащихся школы. Нужно было также продумать вопрос проживания педагогов. До июня 2018 г для педагогов появятся первые 9 квартир, позже – еще столько же.

Пока остается открытым вопрос, когда школа начнет работать, потому что открывать ее в середине учебного года было бы нелогично. Кто в ней будет учиться, тоже пока не понятно, хотя в России практика открывать такие заведения в маленьких городах применяется довольно активно. В Вытегре население всего около 10 тыс. человек, и, скорее всего, в кадетской школе будут учиться не только местные дети. Часто в таких школах учатся дети из поселков и сел, для которых это хороший шанс пучить достойное образование и поступить в военные училища.





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