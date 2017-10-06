В Нарьян-Маре подписаны договора об обучении мастеров сферы ЖКХ

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 06.10.2017

Подписали документы директор НПУ (Ненецкого профессионального училища) Г. Медведева, руководители 8 организаций-работодателей, 25 будущих специалистов-первокурсников НПУ, обучающиеся на условиях софинансирования.

Врио губернатора НАО А. Цыбульский отметил, что подписание договоров – событие, формирующее "умный" рынок кадров в регионе. Ребята, подписавшие соглашения, знают, кем и где будут работать. Но большинство людей такой возможности не имеют. У них нет уверенности в будущем, в стабильности. Они знают, что после окончания вуза им придется пуститься в свободное плавание, самим искать достойную работу, а многим даже придется уехать в другие регионы, чтобы работать по профессии. Много сейчас и тех, кто не найдя работу по специальности, идет работать совершенно по другому направлению. Сам Цыбульский закончил военное учебное заведение, поэтому не знал, куда придется поехать по распределению. Для сегодняшних студентов подписание соглашения – огромное конкурентное преимущество.

Согласно документу, работодатели обязуются оплачивать подготовку специалиста на период обучения. Стоимость обучения - 17 тыс. руб. в год - 20 % от стоимости подготовки мастера по ремонту инженерных систем ЖКХ. 80% стоимости образования компенсирует учебному заведению казна округа. 25 будущих мастеров получат востребованную профессию бесплатно.

По 8 человек на обеспечение взяли Ненецкая коммунальная компания и "Севержилкомсервис", 9 - Нарьян-Марская электростанция, Ненецкая агропромышленная компания, МП "Чистый город", Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй", АО "Мясопродукты", Нарьян-Марский авиаотряд.

Помимо обязательств по оплате образования, работодатели обеспечат целевиков возможностью прохождения практики, а по окончании обучения будут способствовать трудоустройству.





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