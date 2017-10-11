25 безработных переподготовит центр занятости НАО

Обучение будет проводиться по самым востребованным рабочим специальностям в рамках окружной биржи труда. Сейчас профессии охранника обучаются 10 человек, 15 готовятся пройти подготовку для работы в области дорожного строительства. С начала 2017 г новую для себя профессию приобретут 70 безработных.



Департамент здравоохранения Ненецкого округа приводит такую статистика: в 2016 г из 74 безработных, зарегистрированных официально в центре занятости и прошедших обучение, нашли новую работу 74%.



В 2017 г безработные осваивали и новые обучающие программы для контрактной системы в сфере закупок, в бухгалтерии малого бизнеса, по строительным специальностям и содержанию автодорог. Также безработные получали для себя новую профессию продавца, повара и делопроизводителя.



В настоящий момент по заказу "ГЕОТЕК" сейсморазведка проводится набор желающих обрести специальность водителя вездехода или бульдозера. Обучение проведут на базе Ненецкого профучилища со сроком прохождения программы 2 месяца.



Переподготовка намечена еще для 20 безработных. Компания представила 200 вакансий для центра занятости. Предприятию нужны трактористы, взрывники, геодезические, сейсморабочие, бурильщики, сварщики 5 разряда, инженеры, повара, лесорубы и вальщики леса, а также неквалифицированные рабочие.



Региональная программа рассчитана на год и включает переподготовку кадров, обучение 100 человек 14 профессиям. Для этого выделено 3,9 млн руб. из казны округа и 760 тыс. руб. - из федеральной. Деньги активно выделяются, так как сейчас переподготовка это практически гарантия получение новой работы.



В прошлом году на это было израсходовано 1,8 млн руб. из бюджета НАО и 601 тыс. руб. – из бюджета федерации.

