25 безработных переподготовит центр занятости НАО

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 11.10.2017

Обучение будет проводиться по самым востребованным рабочим специальностям в рамках окружной биржи труда. Сейчас профессии охранника обучаются 10 человек, 15 готовятся пройти подготовку для работы в области дорожного строительства. С начала 2017 г новую для себя профессию приобретут 70 безработных.

Департамент здравоохранения Ненецкого округа приводит такую статистика: в 2016 г из 74 безработных, зарегистрированных официально в центре занятости и прошедших обучение, нашли новую работу 74%.

В 2017 г безработные осваивали и новые обучающие программы для контрактной системы в сфере закупок, в бухгалтерии малого бизнеса, по строительным специальностям и содержанию автодорог. Также безработные получали для себя новую профессию продавца, повара и делопроизводителя.

В настоящий момент по заказу "ГЕОТЕК" сейсморазведка проводится набор желающих обрести специальность водителя вездехода или бульдозера. Обучение проведут на базе Ненецкого профучилища со сроком прохождения программы 2 месяца.

Переподготовка намечена еще для 20 безработных. Компания представила 200 вакансий для центра занятости. Предприятию нужны трактористы, взрывники, геодезические, сейсморабочие, бурильщики, сварщики 5 разряда, инженеры, повара, лесорубы и вальщики леса, а также неквалифицированные рабочие.

Региональная программа рассчитана на год и включает переподготовку кадров, обучение 100 человек 14 профессиям. Для этого выделено 3,9 млн руб. из казны округа и 760 тыс. руб. - из федеральной. Деньги активно выделяются, так как сейчас переподготовка это практически гарантия получение новой работы.

В прошлом году на это было израсходовано 1,8 млн руб. из бюджета НАО и 601 тыс. руб. – из бюджета федерации.





Рекомендуем по теме:

Минсоцзащиты и центр занятости Петрозаводска готовят новых кадров по новой программе

Безработных Петрозаводска будут обучать на пекарей-кондитеров и слесарей-сантехников

Для обустройства места для работника с инвалидностью в НАО работодателю выделяют 90 тыс. руб.

Миграционная политика НАО стала предметом обсуждения Координационного совета

У жителей НАО появилась возможность легко искать работу за пределами региона

Власти Ненецкого округа продолжают работу по трудоустройству работоспособных инвалидов


"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска

Доступное жильё для молодой семьи

Подведены итоги рыбопромышленного форума

В Вологде после реставрации открылся Софийский собор

Оценка условий труда одного сотрудника кондитерской фабрики Вологды обошлась в 1500 тыс. руб.

УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации

64% предпринимателей НАО подключены к электронной ветеринарной системе сертификации
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета