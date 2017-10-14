В Архангельске прошла встреча норвежских и архангельских библиотекарей

Архангельская область >> Образование >> 14.10.2017

Научная библиотека им. Добролюбова в Архангельске приняла делегацию университетских и публичных библиотек норвежских городов Буде и Тромсе. Гостей познакомили с ассортиментом библиотеки, рассказали, как она работает, какие проекты предлагает (литературные, музыкальные, кино, исторические, творческие).

Особое внимание у норвежцев вызвали редкие издания фонда АОНБ. В библиотеке есть книги из личных коллекций жителей Норвегии, которые в своем время проживали в Архангельске. Одно из собраний книг (15 экземпляров) принадлежало семье Стампе. Сюда входит литература разных жанров - детективы, словари, классика, норвежские сказки, собрание сочинений Ибсена.

Норвежские библиотекари интересовались, как проходит работа с читателями, какие мероприятия проводятся для поддержания интереса к книге у молодежи. Потеря интереса к чтению существует и у норвежских коллег.

Связи Добролюбовки с норвежскими библиотеками Тромсе, Варде, Киркенеса и Вадсе давние. Благодаря им, жители Архангельской области узнают о современной и классической норвежской литературе, культуре и истории Норвегии. Архангельские библиотекари обретают полезный опыт для продвижения чтения на фестивалях литературы Киркенесе и Варде.

Художественные выставки и конкурсы, акция "Открывая Ибсена", проект Норвегия становится ближе, регулярные встречи с писателями и переводчиками норвежских книг, выставки плакатов, посвященные творчеству К. Гамсуна – все эти мероприятия уже с успехом провела Добролюбовка.

О. Степина, директор Добролюбовки, в подарок норвежцам преподнесла книгу Н. Аурова "Избранное" серии "Северная библиотека". Одна из повестей в ней рассказывает о норвежце, сааме, финне и русском, которые говорили только на своих языках, но понимали друг друга.

Архангельские и норвежские библиотекари провели круглый стол на тему трендов развития библиотек в научной библиотеке САФУ.





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