В Коми обсуждают языковую проблему

В Коми наметилась тенденция Татарстана и Башкирии относительно добровольного изучения национальных языков после распоряжения В. Путина.



Минобрнауки республики подготовило приказ, утвердивший план исполнения поручения российского президента. Согласно приказу, среди родителей должна быть проведена разъяснительная работа, а с 2018 г изучение коми языка продолжится на основе заявлений законных представителей школьников.



Финно-угорские националисты настраивают родителей, учащихся, педагогов на акции по защите обязательного изучения местного языка. Их поддерживают некоторые чиновники. Людям откровенно врут, утверждая, что в Москве отменили преподавание в регионе коми языка.



В соцсетиях проводятся масштабные акции, призванные защитить преподавание в школах коми языка, а также акции против этой затеи. Один из финно-угорских активистов Сыктывкара Х. Кокко и организация "Коми войтыр" считают, что в школах республики отменят изучение местного языка, как предмета, а этого делать нельзя, потому что это значит отнять у людей часть культуры, традиции, предать свои корни. В школах Сыктывкара уже начали давать ученикам задание – написать сочинение о том, почему они считают необходимым изучать коми язык.



Директор Дома дружбы РК А. Гичева считает, что число "коми часов" нужно увеличить, потому что языков нужно знать больше, но признает, что люди, приехавшие в республику относительно недавно, выучить язык не могут, потому что он очень сложный. Например, в школах Коми обучаются украинцы, русские, которым местный диалект дается с большим трудом, и их родителей тоже можно понять.



В Коми ситуация выглядит странной, потому что в Татарстане стараются защитить свой язык и его изучение, а в Коми наоборот большая часть людей склоняется к тому, что делать коми язык обязательным не стоит.