Этнографический диктант провели в НАО

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 05.11.2017

Большой этнографический диктант – международная просветительная акция. Она проводится одновременно во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. В НАО знания о народах, проживающих на его территории, проверили 479 человек. По округу средний балл составил всего 16,62 из 30. Этот показатель слабый, а самый высокий зафиксирован в школе п. Искателей – 22 балла.

На территории региона диктант писали на 12 площадках в 7 муниципалитетах. В прошлом году людей и площадок было в 1,5 раза меньше. Помимо нарьянмарцев уровень этнографической грамотности проверили жители Каратайка, Харута, с. Ома, Несь, Коткино. Пункты проведения тестирования организовали в шкалах и учреждениях культуры.

Наиболее многочисленными стали пункты в с. Ома (101 участник), Ненецком профессиональном училище (72) и аграрно-экономическом техникуме им. Волкова (70).

Интерес к проверке показывали жители НАО до 17 лет. В этой возрастной группе тестирование прошли 194 человека. Женщин-участниц оказалось в 2 раза больше, чем мужчин (319 против 160).

Диктант включал 30 тестовых опросов, из которых 20 были одинаковыми для всех регионов России, 10 - отражали региональную специфику. За правильный ответ человек получал 1 балл. На написание отводилось 45 минут.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции РФ – 12 декабря. Организаторы Большого этнографического диктанта - Федеральное агентство по делам национальностей, Миннацполитики Удмуртии и Россотрудничество, так как диктант был не только всероссийским.

В прошлом году диктант проводился впервые, а свои знания этнографии России проверили 505 жителей НАО. Средний балл составил 53. По предварительным данным наивысший балл получила учительница одной из ненецких школ, набравшая из 100 баллов 93.





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