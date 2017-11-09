Съезд "Молодой педагог: путь к успеху и профессиональному развитию" прошел в Вологде

Вологодская область >> Образование >> 09.11.2017

Мероприятие состоялось на базе института развития образования. В нем приняли участие 170 молодых учителей. Город представляли 40 учителей практически из всех школ. Они обсудили проблемы образования, обменяться опытом, предложили свое видение неразрешенных вопросов. В дискуссиях участвовали социальные педагоги, предметники, педагоги-психологи, преподаватели дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, воспитатели дошкольных учреждений, студенты выпускных вузов педагогических специальностей.

Начальник Департамента образования региона Е. Рябова рассказала, что идея съезда появилась летом, во время подведения итогов работы системы образования. Во время Образовательного салона проводилось собрание Ассоциации молодых педагогов. Тогда и было принято решение собрать их снова, в ноябре, на первом съезде, пересмотреть состав Ассоциации и обсудить возникающие вопросы. Хорошей тенденцией было объединение учителей, работающих в муниципалитетах, в Ассоциацию. Это помогает действовать в едином ключе и решать проблемы.

Съезд, круглые столы, мастер-классы, позволяют обсудить проблемы, существующие в системе образования. Учителя по итогам собрания утвердили план работы и прошли тематические мастер-классы. Также прошли презентации лучших практик молодых педагогов – победителей и лауреатов всероссийских и региональных конкурсов: И. Жук "Педагогический дебют" и Е. Люлиной "Учитель года". Они провели урок, на котором отработали технологии преподавания.

В Вологде работает программа "Педагогическая интернатура", которую разработал Информационно-методический центр и ВоГУ. Это сопровождение молодых учителей в течение 3 лет. Его первое заседание состоялось 1 ноября. Преподаватели заполнили анкеты, отметили в них затруднения, с которыми столковались в первой четверти, а на их основании будут выстраивать дальнейшую работу, теоретическую и практическую.





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