В Усинске старая школа стала новой за 8,3 млн руб.

Большинство российских школ построено 30-40 лет назад. В те времена такого понятия как комфорт вообще не существовало. Это были здания с минимумом удобств, которые сейчас устарели. В современных моделях школ этого стараются избежать, чтобы сделать школу местом, от которой детей не тошнит, и куда они не идут как на каторгу. Школа должны быть удобной и для учеников, и для учителей.



СШ №4 Усинска летом претерпела ряд изменений. Здесь сделали ремонт за счет городского бюджета, который выделил 4,6 млн руб., республиканского бюджета (1,3 млн руб.), федерального бюджета (2,4 млн руб.).



В рамках ликвидации в городе двухсменного режима обучения, реконструировали и оснастили помещения школы под 2 учебных кабинета - для преподавания иностранных языков и обществознания. В первом скоро появится лингафонное оборудование.



Директор школы Е. Поливьянова считает, что оба кабинета актуальны для учебного процесса, поскольку в школе работают профильные социально-правовые классы. В 2 кабинетах и рекреации проведен капремонт, а внешний вид украшает пиксельная графика.



Ученики признаются, что созданные условия помогают в учебе. Детям важно чувствовать себя хорошо, и уже доказано, что даже цвет стен влияет на успеваемость и психологический комфорт. Добавляет положительных эмоций и новая мебель.



На уроках появилась возможность пользоваться интерактивной доской, которая сама по себе вызывает интерес. За счет увеличения размера окон и современного освещения кабинеты стали более светлыми и просторными, что важно для всех северных городов, где большую часть времени пасмурно и темно.



Учителя признаются, что новая обстановка повлияла и на сознание ребят, которые стали более бережно относиться к новому инвентарю, так как поняли, что сейчас школа выглядит лучше, чем это было раньше.

