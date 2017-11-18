25 классов в 14 школах Череповца закрыты на карантин

Вологодская область >> Образование >> 18.11.2017

Причиной массового закрытия учебных заведений стала эпидемия ОРВИ и единичные случаи пневмонии.

Карантин по пневмонии в прошлом месяце объявлен в Новгородской, Ярославской, Тульской, Владимирской областях, а в Великом Новгороде из-за массового распространения вируса занятия были остановлены на 20 дней и возобновились только 10 ноября. В городе зафиксированы 192 случая пневмонии, 87 из которых среди школьников. Несмотря на то, что все случаи были легкой и средней тяжести, в Череповце решили не рисковать.

Мэр Череповца С. Климушкин попросит не паниковать по случаю закрытия классов, потому что это нормальная практика в таких случаях.

Управление Роспотребнадзора Вологодской области подтвердило, что уже 60 человек заболели простудными заболеваниями. Это школьники, учителя и другой персонал. Общее количество заболевших составляет менее 2% от общего количества череповецких школьников. Это допустимый показатель, далекий от эпидемии. В закрытых классах процент заболеваемости превысил 20%. Только в школе №40 зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией, из которых 5 детей уже здоровы. Чрезвычайной ситуации в городе, как и во всем регионе, не наблюдается.

Справка. Микроплазменная пневмония - патогенная инфекция, находящаяся в организме в анабиозе. Она может стать причиной болезни, только если у человека снижается иммунитет.

В настоящий момент дети в закрытых классах находятся на дистанционном обучении, учителя выкладывают им задания на школьных сайтах, консультируют по "Скайпу". Сроки, на которые закрыты классы, в каждой школе разные и согласовываются с Роспотребнадзором, в случае необходимости карантин проделывают.

Справка. Сезонный грипп ежегодно вызывает 3 -5 млн случаев заболеваний в тяжелой форме, что приводит к 500 тыс. смертей.





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