Петрозаводский госуниверситет будет готовить режиссеров кино

Республика Карелия >> Образование >> 24.11.2017

В рамках пилотный площадки вуз уже готовит 25 специалистов-киношников. В пресс-службе университета рассказали, что вуз получил новую лицензию на обучение по специальности "Режиссура кино и мультимедиа". По словам завкафедрой технологии, дизайна и изобразительного искусства Т. Волошиной, в Карелии несколько киностудий с прекрасными специалистами, а природа располагает к киносъемкам. Университет намерен развивать это направление, тем самым вкладывая ресурсы в кинематографию и пополняя кадры местного ТВ.

Чтобы оценить возможности и потенциал к сфере кино в Карелии, была открыта пилотная образовательная площадка – киношкола "Labcinema.space". Это креативное пространство для визуального творчества. Ребята здесь изучают законы производства кино, базовую режиссуру, операторское мастерство, монтаж и продюсирование. Интерес с "киношным" специальностям поддерживать не приходиться, потому что люди сами им интересуются, а желающих обучаться становится больше с каждым годом.

В настоящее время в школе занимаются 25 человек. Это люди разного возраста и образования. Для них первые занятия уже начались, а руководит ими режиссеы А. Бабенко и И. Кульнев. Ребята снимают первые видеоработы. Пока в вузе нет специальной студии, поэтому приходиться работать в форме квеста и каждый раз менять локации. В планах у вуза создание особой творческой площадки на территории университета.

Продвижение киноискусства в Карелии – отличная возможность своими руками раскрыть потенциал республики. Это богатая земля, с восхитительной природой – лесами, реками, озерами. Многие режиссеры платят огромные деньги, чтобы снимать фильмы на таких локациях. Карельские режиссеры смогут это делать на месте.





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