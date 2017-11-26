Администрация НАО установила новые размеры компенсационных выплат за содержание детей в детских садах

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 26.11.2017

Новый документ призван внести ясность в вопросе выделения компенсации родителям, чьи дети находятся на содержании в детских садах округа. В частности, теперь родители будут получать компенсации в 1,5-2 раз больше, чем ранее. На сумму не будет оказывать влияние фактическая стоимость пребывания ребенка в детсаду. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать однократную величину прожиточного минимума.

До этого момента средний размер платы за обслуживание детсадами в муниципалитетах Заполярного района составлял 735 руб., в п. Искателей – 1,6 тыс. руб. в месяц. Исходя из этих сумм, рассчитывалась компенсация. Если детсад посещал один ребенок, семья получала 20% средней платы в окружном муниципалитете, если 2 ребенка – 50%, 3 и более – 70%. Фактически плата в п. Искателей за 21 день, т. е. за месяц, составила 2,7 тыс. руб., в других поселениях – 1,6 тыс. руб.

Благодаря изменениям, разрыв между средней по региону и фактической платой значительно сократился. Размер оплаты варьирует в зависимости от условий ухода и присмотра за детьми. В поселениях НАО при пятидневке с 12-часовым пребыванием детей плата составляет 1,6 тыс. руб., 10-часовым – 1,4 тыс. руб., 9-часовым – 1,3 тыс. руб. Семьи в селах будут получать компенсацию в 2 раза больше. В Нарьян-Маре и п. Искателей средний размер составляет 2,2 тыс. руб. (за 12 часов работы), за 3-5 часов - 700 руб. в месяц. В целом уровень компенсации вырастет в 1,4 раза.

Также новым проектом упрощен процесс оформления компенсации. Теперь не нужно приносить копии документов ежемесячно. Справку о доходах нужно будет предоставлять раз в 6 месяцев, а не 1 раз в квартал как это было ранее.
Компенсации в НАО перечисляются семьям за 500 детей. На эти цели выделено 2,8 млн руб., а семьям уже в этом году перечислено 1,2 млн руб.





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