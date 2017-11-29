Ненецкий округ присоединится к всероссийскому юридическому диктанту

Диктант первый раз пройдет на территории всей страны. Масштабная акция намечена на 9 декабря и состоится в одно время по всей России (10:00 по московскому времени). Заявки на участие можно подать в региональное отделение Ассоциации юристов РФ до 5 декабря. Сейчас проводится работа по формированию площадок, на которых жители округа смогут проверить правовые знания и ориентацию в юридических терминах.



Организатор акции - Ассоциация юристов РФ. Юридический диктант решили провести в целях повышения правовой культуры. Он рассчитан граждан страны от 14 лет. Практически, принять в нем участие смогут все желающие: школьники 9-11 классов и студенты, преподаватели и руководители вузов, юристы, представители бизнеса, общественные и государственные деятели, пенсионеры.



Что получат участники диктанта? В первую очередь, независимую оценку своих знаний права. Ассоциация юристов сможет на деле понять, каков уровень грамотности населения в целом по стране и в отдельных группах вопросов. Это пожмет выяснить, в какой области есть пробелы в знаниях, в каких вопросах люди ориентируются лучше. Результаты диктанта дадут возможность разработать рекомендации по совершенствованию программ правового образования.



Диктант будет состоять из 30 тестовых заданий. Они будут для всех регионов России одинаковыми. Каждый пишущий диктант будет сидеть на отдельном месте за компьютером. На выполнения работы ему дается 1 час. Максимум баллов, которые он сможет набрать - 100. Результат написания диктанта-теста отдельными участниками, а также правильные ответы и анализ типичных ошибок будут опубликованы на официальном сайте Ассоциации юристов России, но когда, пока не сообщается.