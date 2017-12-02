Социально-гуманитарный колледж Нарьян-Мара получил лицензию на обучение новым специальностям

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 02.12.2017

Социально-гуманитарный колледж Нарьян-Мара получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по новым специальностям - "Сетевое и системное администрирование", "Технология эстетических услуг", "Лечебное дело". Часть из них колледж планирует запустить со следующего учебного года, часть - с 2019 г.

В Департаменте образования подчеркнули, что для начала обучения по новым направлениям нужно положительное решение комиссии, занимающейся распределением контрольных цифр приема. Заседлать она будет в этом месяце.

По новым направлениям можно будет получить профессиональную подготовку по квалификациям "фельдшер", "сетевой и системный администратор", "специалист в прикладной эстетике".

Обучение планируют проводить только на дневном отделении сроком 3 года 10 месяцев. Обучиться на фельдшера можно окончив 11 классов общеобразовательной школы, на системного администратора или технолога-эстетиста – окончив 9 классов.

После учебы фельдшеры будут уметь вести лечебную, диагностическую, профилактическую, медико-социальную деятельность, оказывать неотложную медпомощь на догоспитальном лечении; системные и сетевые администраторы – проектировать и эксплуатировать объекты сетевой инфраструктуры, сопровождать их модернизацию, управлять сервисами сети; технологи-эстетисты смогут проводить комплекс косметических услуг по уходу за лицом и телом, делать массаж, маникюр, визаж и педикюр.

Напомним, что мероприятия по внедрению новых стандартов и подготовки по востребованным специальностям среднего профобразования, реализуются по приоритетному проекту подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом передовых технологий и современных стандартов.

Цель проекта - соответствие квалификации выпускников к быстро меняющимся технологиям в производстве и сфере услуг.





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