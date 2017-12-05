Юные физики Сыктывкара вернулись из Белоруссии с медалями

Республика Коми >> Образование >> 05.12.2017

В Витебске завершилась V Международная олимпиада по экспериментальной физике, откуда учащиеся сыктывкарского физико-математического лицея привезли серебренную и 2 бронзовые медали.

В мероприятии от Коми приняли участие Д. Макарс, Д. Рубцов, В. Крипак и М. Смирнов – ученики 8 - 9 классов. Помимо них на олимпиаду приехали ребята из Армении, Словакии, Казахстана, многих российских регионов.

По итогам олимпиады Д. Рубцову досталась серебряная медаль, М. Смирнову и Д. Макарсу – бронзовые.

Ребята признались, что задания оказались сложными, требующими знаний, находчивости и нестандартного мышления. Именно поэтому опыт выезда оказался полезным. Лидерами считались фавориты из Москвы, Саранска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, у которых были свои преимущества. Например, в президентском лицее Северной столицы физику преподают в большем объеме и в утренние часы, когда знания усваиваются лучше. Это говорит о том, насколько серьезно подходят к процессу образования в Санкт-Петербурге, так как в большинстве школ страны над временам преподавания никто не задумывается, а между тем, самые сложные предметы лучше ставить в утренние часы, когда мозг ребенка свеж и открыт для новый знаний.

Сыктывкарский лицей участвует в олимпиаде третий год. За это время у юных физиков было и "золото" в личном зачете, и "серебро", и "бронза". Например, в 2016 г в Подмосковье они взяли "серебро" и "бронзу". Учитель физики сыктывкарского лицея Е. Антонова таким итогом удовлетворена и на достигнутом останавливаться не собирается.

Даже несмотря на то, что участников было много, сыктывкарские ребята постоянно привозят с фестиваля награды. Это говорит о том, что сыктывкарская школа по уровню образования не на много отстает от московской и питерской.





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