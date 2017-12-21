Национальная детская библиотека Коми проводит акцию "Читай! Расти! Мечтай!"

Национальная детская библиотека Коми им. С. Маршака выпустила в свет серию плакатов социальной направленности "Читай! Расти! Мечтай!", призванных популяризировать чтение и детскую книгу.



Идея, такими способом привлечь людей с чтению, принадлежала директору библиотеки М. Кругловой. Она уверена, что в детстве почти все любили читать. Детей всегда захватывали приключения книжных героев, веселые сказки, поучительные истории, удивляли занимательные факты из жизни. "Маршаковка" напоминает книголюбам любого возраста, что читать – это здорово, и что компьютер и кино никогда не заменят обычной бумажной книги.



На ярких плакатах, выпущенных библиотекой, изображены известные люди республики, которые общаются с юными читателями библиотеки. Колоритные дуэты проводят время за чтением. Это писатели Г. Бутырева, Е. Габова, художник-этнофутурист Ю. Лисовский, артисты Г. Петрова, Н. Супрун, Е. Гаврилов, композитор М. Герцман, дирижер А. Максутов. Они сфотографированы в паре с мальчиками и девочками, увлеченными чтением. Авторы проекта достигли эмоционального воплощения идеи о том, что книга – ключевой помощник развитии личности. Чтение способствует вырастанию маленького человека в большого профессионала своей будущей деятельности, в разностороннюю образованную личность.



Все плакаты яркие, красивые, позитивные и полезные. На них есть QR-код, по которому сразу можно перейти на сайт библиотеки и найти любую информацию о новинках подростковой и детской литературе. Улыбки героев плакатов "Читай! Расти! Мечтай!" также украсят и другие детские библиотеки Коми в рамках образовательного проекта "Книжный сундучок". Напомним, что это передвижная выставка новой детской литературы, которая приезжает в отдаленные поселки республики.