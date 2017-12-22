Четыре вологодских школы получили современное оборудование

Методические пособия, оборудование для лабораторных по физике, биологии теперь есть в 4 школах Вологды. Доукомплектованы кабинеты химии.



Новые материалы получили СШ №14, 30, 8, 37. В них сформированы профильные физико-математические, химико-биологические классы. Например, в школе №14 оборудование уже используют во время уроков. На уроках биологии дети могут рассмотреть жуков и кораллы с помощью мощного микроскопа - стереомикроскопа. На нем показывают микропрепараты в обычном световом микроскопе, объекты живой природы. Также ребята могут пользоваться цифровой лабораторией с датчиками температуры, влажности, освещенности, концентрации кислорода, углекислого газа в воде. Она дает возможность проводить исследования и проектные работы. Коллекция наглядных пособий рассчитана для детей всех возрастов, что позволяет изучать биологию в формате интерактива.



Стали интереснее проходить уроки физики, поскольку кабинет оснастили оборудованием, которого раньше не было в распоряжении учеников.



Также у школьников появились ноутбуки с программами и обучающими материалами, наборы "Лего" для робототехники, для молекулярной физики, оптическая скамья для интерференционной картины. В кабинете химии можно изучать кислотность среды, определять ее PH-баланс с помощью оборудования, поступившего в школу в 2016 г. Но даже при его наличии использовать его не получалось без ноутбуков со специальными программами, которые привезли в школу только на прошлой неделе. Такое случается довольно часто, когда одно оборудование не может работать без другого, но поставляют только одно из двух, в результате чего это новейшее оборудование стоит мертвым грузом и не используется.



Современная техника в 2017 г поступила в 7 школ Вологодской области.