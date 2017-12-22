92% выпускников НАО справились с итоговым сочинением по русскому языку

Результаты итогового сочинения по русскому языку, написанного выпускники школ НАО этого и прошлых лет, показали, что 231 человек получил зачет из 253. В региональном центре развития образования отмечают, что это хороший результат и успешное прохождение экзамена обязательно для всех, кто собрался в следующем году сдавать государственную итоговую аттестацию, поступать в высшее учебное заведение.



Темы итогового сочинения были определены заранее: "Смелость и трусость", "Верность и измена", "Человек и общество", "Равнодушие и отзывчивость" и "Цели и средства". Темы сочинений озвучили за 15 минут до начала сочинения. Для выпускников НАО их было 5: "Когда измену можно простить?", "Бывает ли общественное мнение ошибочным", "Какие поступки говорят об отзывчивости?", "Счастье, построенное на несчастье других" и "В чем отличие смелости от безрассудства".



Наибольшее количество выпускников (44%) предпочли писать на тему "Какие поступки человека говорят об отзывчивости?". Рассуждения о прощении измены представили 25,4% ребят, а третье место по популярности заняла тема смелости и безрассудства (16,3%). Наименьший интерес у выпускников вызвала тема "Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?" (6,8%).



Результат итогового сочинения – зачет/незачет. Те, кто не смог по уважительной причине написать сочинение, могут это сделать 7 февраля или 16 мая. Также в эти даты могут пересдать зачет те, кто получил незачет. В эти дни также ждут выпускников и студентов, которые не принимали участие в написании сочинения.



Напомним, что новая форма госаттестации – это итоговое сочинение. Оно введено в 2014-2015 гг. В декабре 2016 г в Ненецком округе его написал 251 выпускник, зачет и допуск к ЕГЭ получили 96% писавших.