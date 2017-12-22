92% выпускников НАО справились с итоговым сочинением по русскому языку

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 22.12.2017

Результаты итогового сочинения по русскому языку, написанного выпускники школ НАО этого и прошлых лет, показали, что 231 человек получил зачет из 253. В региональном центре развития образования отмечают, что это хороший результат и успешное прохождение экзамена обязательно для всех, кто собрался в следующем году сдавать государственную итоговую аттестацию, поступать в высшее учебное заведение.

Темы итогового сочинения были определены заранее: "Смелость и трусость", "Верность и измена", "Человек и общество", "Равнодушие и отзывчивость" и "Цели и средства". Темы сочинений озвучили за 15 минут до начала сочинения. Для выпускников НАО их было 5: "Когда измену можно простить?", "Бывает ли общественное мнение ошибочным", "Какие поступки говорят об отзывчивости?", "Счастье, построенное на несчастье других" и "В чем отличие смелости от безрассудства".

Наибольшее количество выпускников (44%) предпочли писать на тему "Какие поступки человека говорят об отзывчивости?". Рассуждения о прощении измены представили 25,4% ребят, а третье место по популярности заняла тема смелости и безрассудства (16,3%). Наименьший интерес у выпускников вызвала тема "Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?" (6,8%).

Результат итогового сочинения – зачет/незачет. Те, кто не смог по уважительной причине написать сочинение, могут это сделать 7 февраля или 16 мая. Также в эти даты могут пересдать зачет те, кто получил незачет. В эти дни также ждут выпускников и студентов, которые не принимали участие в написании сочинения.

Напомним, что новая форма госаттестации – это итоговое сочинение. Оно введено в 2014-2015 гг. В декабре 2016 г в Ненецком округе его написал 251 выпускник, зачет и допуск к ЕГЭ получили 96% писавших.





Рекомендуем по теме:

В НАО стартовала Всероссийская олимпиада школьников

В Оленегорске открывается филиал Мурманского педагогического колледжа

В НАО собираются адаптировать систему профобразования к потребностям рынка труда

В 30 школах НАО проведут Всероссийские проверочные работы

В НАО подвели итоги акции "День сдачи ЕГЭ родителями"

80 лет отметила самая старая школа Новодвинска


"Городской транспорт" Мурманска на грани банкротства

3 гидрографических судна отчалили из "Красной кузницы"

Зимник Нарьян-Мар – Усинск начнут строить на следующей неделе

Маршрут "Архангельск: здесь начинается Арктика" разработали для северной части региона

Вологда и Воронеж "махнулись" театрами

В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

12 школьников НАО поедут на Кремлевскую елку
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета