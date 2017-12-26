В Онеге открыли зональный центр патриотического воспитания

Архангельская область >> Образование >> 26.12.2017

Центр будет работать на базе Дворца спорта, объединив все кадетские классы местных школ и военно-патриотические клубы.

Открыли зональный центр парадом кадетских классов и членов военно-патриотических клубов. Участников поприветствовала Т. Берковская, замглавы администрации Онежского района по соцопросам и начальник управления образования. Она отметила, что открытие центра патриотического воспитания - важное для района событие. Воспитание всегда является приоритетом в России и с появлением новой структуры патриотическое воспитание и работа в этой области станут качественней, объединят вокруг кадетские классы, военно-патриотические клубы, находящиеся в стадии активного становления.

Руководителем центра выбрали поисковика, одного из организаторов поисковой смены в детском лагере "Орленок" М. Гаврилова. Именно ему в рамках торжественного открытия были переданы флаг, свидетельство об открытии зонального центра и вся материально-техническая база.

Михаил Гаврилов рассказал, что открытие центра в Онежском районе готовилось давно. Впервые идея создания центра озвучивалась в прошлом году. Был сделан запрос на определенный список матценностей, и все, что было запрошено, предоставили, за что отдельной благодарности заслуживает центр "Патриот". Полученное оснащение планируют использовать на всех военно-патриотических мероприятиях, которых в районе проводится довольно много. Ближайшее - муниципальный этап спортивно-военной эстафеты "Внуки Маргелова".

Напомним, что в 2018 г в Онежском районе сформируют первые юнармейские отряды, о чем было принято решение по итогам круглого стола. В 2017 г в Архангельской области открыли 13 зональных центров. В 2018 г центры появятся во всех муниципалитетах Архангельской области.





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