В Архангельской области пройдет День чтения "Добрый романтик моря"

Муниципальные и школьные, вузовские и детские библиотеки региона 12 января примут участие в Дне чтения "Добрый романтик моря".



Эта библиотечная акция посвящена 105-летию детского писателя Е. Коковина и инициирована детской библиотекой №1 им. Е. Коковина. Творчество Евгения Степановича близко многим поколениям северян, которые выросли на его произведениях.



В учреждениях, участвующих в акции, будут прочитаны вслух известные и самые лучшие произведения Е. Коковина. Участники сами могут выбирать произведения для чтения, о чем сообщила директор централизованной библиотечной системы С. Чехова. "Добрый романтик моря" - дань памяти талантливому человеку и писателю, чье творчество наполнено любовью к детям и к родному русскому северу.



12 января везде будут звучать живые, трепетные слова Коковина, наполняющие людей теплом и светом.



Сейчас на участие в акции подано 58 заявок от библиотек и образовательных учреждений Архангельска, Новодвинска, Няндомы, Северодвинска, Приморского, Ленского, Холмогорского, Плесецкого, Виноградовского, Котласского, Устьянского, Красноборского районов.



Специалисты ЦБС разработали методические рекомендации для проведения дня чтения, которые включают список рекомендуемой литературы. В него вошли произведения писателя для детей, которые были в свое время опубликованы в сборниках и альманахах, периодических изданиях. Для детского чтения рекомендуются: "Осколок", "Сочинение про ерша", "Одессит Миша", "Возвращение корабля", "Рукавичка", "Хижина дяди Андрея", "Соната Бетховена", "Лесокат" и мн. др. произведения писателя. Но это не значит, что использовать можно только их, поскольку любимые произведения у всех разные, а вышеперечисленные – это наиболее известные.