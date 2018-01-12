На базе подводных сил Севфлота для юнармейцев из Гаджиево провели учения

Во время новогодних и рождественских торжеств для членов Гаджиевского отряда движения "Юнармия" провели занятия по начальной военной подготовке.



Начали обучение с истории. С детьми проводились экскурсии в зал воинской славы атомных подлодок Севфлота. Ребятам рассказали об образовании и развитии Северного флота, подводных силах, достижениях. После юнармейцев ознакомили с основами и принципами военной службы, огневой, строевой, тактической и военно-медицинской подготовки. Они побывали на кораблях объединения, объектах инфраструктуры, изучили виды военной техники и вооружения. На ребят особое впечатление произвела экскурсия в отряд спецназначения борьбы с подводными диверсионными силами и в учебный центр базы подводных сил.



Курс начальной военной подготовки юнармейцев завершился на борту подводного ракетного крейсера "Верхотурье", где врио командующего подводными силами Севфлота контр-адмирал В. Волков рассказал, как достигнуты главные задачи в допризывной подготовке, профориентации, ознакомлении с условиями работы военнослужащих. По результатам данного опыта командование приняло решение проводить во время летних каникул подобных занятия для обучения военному делу ребят из отрядов юнармейцев всех гарнизонов объединения.



Если ребята решили связать свою дальнейшую жизнь с армией или флотом, для них подобное обучение будет интересно и необходимо. Единственное, что в этой ситуации может не устроить детей, так это то, что во время каникул, когда их сверстники отдыхают и резвятся, им придется постигать азы знаний в условиях строгой дисциплины. Они тоже дети, со своими детским интересами и желаниями, и это нужно учитывать при составлении планов на дальнейшее обучение. Оно не должно быть для них обузой.