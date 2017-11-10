В Сыктывкаре прошло совещание в честь 100-летнего юбилея комиссий по делам несовершеннолетних

На двухнедельное мероприятие приехали эксперты в области защиты и воспитания прав детей.



В Гимназии искусств им. Ю. Спиридонова открыло работу совещание по случаю 100-летия комиссий по делам несовершеннолетних. Для этого в Коми приехали уполномоченные по правам ребенка Мордовии, Кировской области, регионов северо-запада, руководители федеральных и региональных властей, ветераны сферы образования, учителя.



Открыл собрание глава Коми С. Гапликов. Он подчеркнул, что комиссия помогает детям, дает им безопасность и защищенность. Решение вопросов материнства и детства - национальная задача, объявленная президентом в рамках проекта "Десятилетие детства". Губернатор пожелал всем терпения, горячего сердца и холодного разума, профессиональной стойкости.



Министр образования РК Н. Михальченкова также поздравила всех с юбилеем, вручила благодарности отличившимся сотрудникам комиссий, которых всего в республике 21. В вопросе детской безопасности важна работа всего общества и его институтов. Пока показатели от идеальных далеки, но работает в этом направлении ведется.



В прошлом году было отмечено снижение подростковой преступности. Несовершеннолетние совершать преступления стали в 8 раз реже. Также сократилось количество суицидов. 152 детей из числа сирот обрели новую семью. За этими показателями стоит работа конкретных людей.



Сенатор Коми Д. Шатохин отметил, что в прошлом году на уровне федерации принято 5 законов, касающихся безопасности детей, в том числе закон о кибер- и информационной безопасности детей, призванный сократить смертность детей. В этом году продолжится строительство технопарков и школ.



Сегодня гости посетят парк "Кванториум", интернат и центр временного содержания несовершеннолетних.