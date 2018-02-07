Школа межэтнической журналистики стартует в Коми

Одновременно проект стартовал в 25 регионах



7 февраля начала деятельность Школа межэтнической журналистики в Республике Коми и других регионах. За парты сели студенты многих ведущих вузов страны. Всех их объединяет интерес к теме многонациональности России.



Популярные образовательные курсы пройдут в Сыктывкаре уже в 4-й раз. Приветствуя участников занятий, замначальника администрации главы Коми Зелинский поблагодарил молодежь за проявленный интерес к такой важной и сложной теме. Известно, что в Коми журналистика уникальна своим двуязычием, а местные СМИ всегда поддерживают родной язык.



Анна Баженова, она же член Гильдии межэтнической журналистики, подчеркнула, что если в предыдущем году слушали курс в основном старшеклассники, то сегодня это студенты вузов, которые имеют много познаний в журналистике. Новые знания помогут им в будущей профессии, особенно если кто-то из них будет специализироваться в межнациональных отношениях.



Главная идея курса – правильно освещать национальную политику, ведь всегда есть риск зарождения межнационального конфликта – даже на пустом месте. Программа состоит из академических 32-х часов. Специалисты будут погружать студентов в культуру многих народов и научат, как из-за незнания законодательства не стать случайно экстремистом. Например, Баженова пояснила ситуацию с позицией детского омбудсмена касательно нашумевшей книжки «Куда скачет петушиная лошадь». Ведь «эксперты», которые заклеймили произведение, совсем не знакомы с национальной культурой и не сумели увидеть за нестандартным названием самое что ни на есть этнографическое фэнтези (хотя это и принесло популярность автору книги).