Школа межэтнической журналистики стартует в Коми

>> Образование >> 07.02.2018

Одновременно проект стартовал в 25 регионах

7 февраля начала деятельность Школа межэтнической журналистики в Республике Коми и других регионах. За парты сели студенты многих ведущих вузов страны. Всех их объединяет интерес к теме многонациональности России.

Популярные образовательные курсы пройдут в Сыктывкаре уже в 4-й раз. Приветствуя участников занятий, замначальника администрации главы Коми Зелинский поблагодарил молодежь за проявленный интерес к такой важной и сложной теме. Известно, что в Коми журналистика уникальна своим двуязычием, а местные СМИ всегда поддерживают родной язык.

Анна Баженова, она же член Гильдии межэтнической журналистики, подчеркнула, что если в предыдущем году слушали курс в основном старшеклассники, то сегодня это студенты вузов, которые имеют много познаний в журналистике. Новые знания помогут им в будущей профессии, особенно если кто-то из них будет специализироваться в межнациональных отношениях.

Главная идея курса – правильно освещать национальную политику, ведь всегда есть риск зарождения межнационального конфликта – даже на пустом месте. Программа состоит из академических 32-х часов. Специалисты будут погружать студентов в культуру многих народов и научат, как из-за незнания законодательства не стать случайно экстремистом. Например, Баженова пояснила ситуацию с позицией детского омбудсмена касательно нашумевшей книжки «Куда скачет петушиная лошадь». Ведь «эксперты», которые заклеймили произведение, совсем не знакомы с национальной культурой и не сумели увидеть за нестандартным названием самое что ни на есть этнографическое фэнтези (хотя это и принесло популярность автору книги).





Рекомендуем по теме:

На базе СГУ им. П. Сорокина стартовал музыкальный проект "Универвидение"

В Коми открылся фестиваль "Наука 0+"

Протест станет главной темой фестиваля дизайна и визуального искусства "МОСТ" в Сыктывкаре

В Мурманске решали, как удержать молодежь на Крайнем Севере

В Коми выпускают "Маленькие истории о большой Республике Коми"

Национальный вопрос в Коми не актуален


А. Хлынов, учредитель компании "Вологодский Иван-чай" основал бизнес на сорняке

Январские новости криптовалют: MoneyGram будут использовать Ripple

Новый телеканал "САМПО ТВ 360°" появился в Карелии

Лучшие валютные пары для торговли на Форекс бирже

Пряничная выставка в музее ИЗО Архангельска радует расписными пряниками и печеньем

В Архангельской области пройдет День чтения "Добрый романтик моря"

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 – ЧТО ГДЕ КОГДА?
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета