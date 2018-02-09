Стекло, как алмаз – ученые из Сыктывкара создали новый прочный материал

В Коми ученые сумели впервые получить настолько прочное стекло, что оно своими характеристиками не уступает даже алмазу. Данная информация обнародована в докладе научного центра Коми за 2017 год. Такой научный результат – это действительно передовое достижение, которое уже получило самую высокую оценку значимости для науки.



Инновационный материал имеет аналогичное состояние, что и у атома углерода (как и в алмазах). Сверхпрочное стекло получили, используя высокое давление и очень большие температуры, которые порой достигали почти до 6700 градусов за Цельсием. В таких экстремальных условиях материал держат довольно длительное время, но весь секрет состоит в последующем мгновенном охлаждении с неимоверной скоростью.



Это важное открытие создает немало перспектив не только для алмазоподобных стекол, но и для совсем новых способов получения инновационных соединений и металлов. Практическое применение открытия также создаст передовые условия для разработок сверхскоростных квантовых компьютеров, электронных устройств и даже космических технологий.