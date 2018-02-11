Делегаты из Коми отправятся на форум "Наставник - 2018"

Республика Коми >> Образование >> 11.02.2018

Делегаты из Республики поедут в Москву для участия в форуме. Возглавит ее министр науки и образования Республики Михальченкова Наталья.

Форум направлен на развитие профсреды наставничества и проводится по инициативе Агентства стратегических инициатив. Крупное мероприятие будет проходить с 13 по 15 февраля. Участвовать в нем будут несколько тысяч человек, которые вовлечены в практики наставничества: это и действующие наставники на предприятиях, члены HR-отделов больших госкорпораций, а также частных компаний, сотрудников некоммерческих организаций и так далее. Из Республики Коми будет присутствовать 31 участник.

Главные темы форума: как найти наставника и самому стать им, лучшие практики наставничества в промпроизводстве и предпринимательстве, наставничество и цифровая экономика, социальный статус наставников в современном обществе и др.

Мероприятие включает 4 базовых блока, которые призваны анализировать наставничество в социальных сферах, на производстве, в образовании и в бизнесе. Хакатон Mentorhack станет отдельной изюминкой форума – здесь будут обсуждать создание IT-решений для расширения движения. Программистам предложат создать сервисы по поиску наставников и трекингу эффективности.

В рамках данного проекта также подведут итоги "Лучших практик наставничества" – это популярный Всероссийский конкурс, который должен развивать наставничество и менторинг в РФ, повышать соцстатус наставников и всячески их поощрять.

Форум объединит и студентов, и учеников, и наставников из предприятий. Там будут презентоваться передовые практики наставничества, широкая деловая программа, различные мастер-классы.





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