Открытые диктанты на разных языках впервые пройдут в Коми

Общественные национально-культурные напишут диктанты на своих языках в этом году в Коми.



Масштабную акцию приобщили к Международному дню родных языков. Участвовать в ней будут русские, коми-пермяки, болгары, чуваши, белорусы, украинцы и армяне. Общественники сами выберут тексты - отрывки популярных произведений классиков из каждой национальной литературы.



Также запланированы и традиционные диктанты на немецком и коми языках. Немецкая культурная автономия и движение "Коми войтыр" уже имеют опыт проведених похожих акций.



Министр нацполитики Республики отметила, что желание знать родной язык, правильно общаться и писать на нем является потребностью, которая не зависит то места пребывания человека. Поэтому и состоится подобная акция.



Известно, что в последнее время тема изучения родных языков активно обсуждается в обществе, а это подтолкнуло многих задуматься о том, что для них значит родной язык и его сохранение в семьях.



Открытые диктанты пройдут 21 и 17 февраля в Доме дружбы народов в Сыктывкаре. 17 числа напишут диктанты коми-пермяки, болгары, белорусы. 21 числа диктанты будут писать чуваши, украинцы, армяне и россияне. 20 февраля состоится диктант по немецкому языку.