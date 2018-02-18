День родного языка в Коми отпразднуют квестом

Республика Коми >> Образование >> 18.02.2018

В Сыктывкаре пройдут мероприятия, посвященные Международному дню родного языка. Они стартуют 21 февраля в зале Финно-угорского культурного центра РФ, где покажут документальный этнографический фильм "Коми. Наследники древних традиций" и проведут творческую встречу с его съемочной группой. Также показы фильма ожидаются в других районах и городах Коми.

В программу акции "Гордость народа – родной язык" войдут квест "На родном языке", фото и ведеоэстафета "Читаем на родном языке" и другие мероприятий. Присоединиться к мероприятиям могут все желающие.

Первые лица Коми также поздравят местных жителей с праздником. Например, зрители смогут увидеть ролики, в которых героями стали представители органов госвласти, общественных организаций, деятели культуры, журналисты, среди которых В. Попов, замминистра национальной политики Коми, А. Махотина, лидер Союза коми молодежи "МИ". Всего будет представлено 11 видеосюжетов на русском и коми языках.

Также в Сыктывкаре пройдет круглый стол на тему сохранения национальных языков, в котором примут участие представители власти и общественных организаций.

Подготовка к празднику идет полным ходом. Принять участие в нем планируют 16 муниципалитетов и 4 рассматривают вариант сделать это дистанционно. Заявки подали и города, и отдаленные села, например, с. Петрунь Интинского района, Чернутьево Удорского района, большие города – Ухта, Печора, Усинск.

В юношеской библиотеке Сыктывкара состоится встреча с писателем А. Елфимовой, а также турнир по коми мафии "Мафия Коми?н". В Республиканском центре допобразования пройдет серия мастер-классов по народным танцам, игры на народных инструментах, по мезенской росписи. Завершится акция "Гордость народа - родной язык" торжественным концертом в РЦДО.





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