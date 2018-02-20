Студенты-энергетики впервые пришли на практику в нефтепром НАО

8 студентов Ненецкого профессионального училища, обучающиеся на электромонтажников электросетей и оборудования, проходят практику в "РН-Северная нефть" и "Лукойл-Энергосети". Это стало возможным благодаря договору между властями округа и недропользователями. Обучение студентов продлится до 5 марта, а его длительность составит одну вахту тундровиков.



В "РН-Северная нефть" практику проходят 3 студента. Недропользователь обеспечил им бесплатное питание, проживание, оформил трудовые договоры. Практика проходит на Баганском месторождении.



5 студентов училища проходят практику в "Лукойл-Энергосети". Знакомство с азами профессии проводится в Усинске на объектах компании, а питание и проживание также осуществляется за счет недропользователей. Ребята до конца практики обязательно побывают на одном из месторождений.



Училище на производственную практику отправило лучших студентов, и надеется, что по ее итогам у ребят появится возможность трудоустройства. В настоящее время им нужно показать свои способности, оставить о себе хорошие впечатления, зарекомендовать с лучшей стороны во время работ на промысле. Во время подготовки к практике студенты сдавали экзамены по промышленной безопасности и охране труда. В целом отзывы о студентах у недропользователей положительные.



Напомним, что Ненецкое профессиональное училище обучает студентов по профессии электромонтажника электрических сетей и оборудования 20 лет, но первый раз за это время для ребят организована производственная практика в компаниях-недропользователях. Ранее такая возможность была доступна только студентам, обучающимся на оператора ремонта скважин. В 2017 г компания "ЛУКОЙЛ" устроила на практику 13 студентов первый раз в своей истории.