«Урок мужества» от активистов мурманского ОНФ

Региональное ответвление Общероссийского народного фронта решили провести для студентов и школьников «урок мужества», направленный на патриотическое воспитание молодежи в Мурманской области.



Общественное движение регулярно принимает участие в мероприятиях посвященных развитию любви и уважения к российской армии и родной стране. В первом февральском уроке принял участие Павел Лоснов, ветеран ВОВ и инженер военных лет, сапер, по званию полковник (в отставке, награжден орденом ОВ 2-й степени, Красной звездой и медалями за заслуги). Гость с радостью поговорил с присутвующими, поделился рассказами и воспоминаниями военного периода, выразил свои мысли в отношении патриотизма к Родине.



Лоснов является автором книги «Невыдуманные истории», которая была написана в 90-летнем возрасте. В ней он описал свои встречи с известными военными начальниками Куркоткиным, Ворошиловым, Жуковым. Все это представлено в смешных и трагических зарисовках. Представители ОНФ при поддержке «Радио России» и активистов центра подготовили подарок для ветерана – аудиокнигу «Невыдуманные истории».



При поддержке ОНФ были проведены уроки в гимназии №3 и №1. В качестве гостей присутствовали Роман Пономарев сопредседатель, Лариса Батракова член регионального штаба ОНФ и приглашенные ветераны боевых действий, в числе которых Алексей Юрьев (ветеран ВОВ и автор стихов на военную тематику, о любви к родному краю и городу).



Воспитание молодежи должно идти с детства говорит Лариса Батракова. Акция «урок мужества» была проведена по всей области и ребята смоги прикоснуться к истории, задать интересующие вопросы ветеранам.