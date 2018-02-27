Сыктывкарцы смело покоряют "Брейн-ринг"

Республика Коми >> Образование >> 27.02.2018

Команда из города Сыктывкара сыграла в премьерных играх знаменитого шоу "Брейн-ринг". Интеллектуальная игра снова появилась на экранах после перерыва в 5 лет – последний выпуск вышел в эфир в конце 2013 года. Третьего марта состоится премьера. Во втором выпуске долгожданной игры можно будет увидеть, как сыктывкарцы борются за чемпионский титул.

За главный приз будут соревноваться команды из двадцати городов: Брянска, Владикавказа, Ижевска, Калининграда, Воронежа, Казани, Москвы, Калуги, Мурманска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Саранска, Челябинска, Тюмени, Якутска и других. Принимающая сторона – команда из знаменитого центра «Сколково». Основные правила состязаний останутся прежними. Приз победителю – Кубок России.

В сыткывкарской сборной 7 человек и запасной игрок для форс-мажорного случая. Команда очень разноплановая. Среди участников есть историки, лингвисты, экономисты, выпускники факультета международных отношений и биологической и медицинской физики. Легионер со стороны – продвинутый игрок ведущей команды "Что? Где? Когда?" Наталья Горелова.

Иногда зрителям кажется, что участники должны обладать многими узкопрофильными знаниями для этой игры, но это совсем не так. Вопросы в большинстве не слишком сложные и ориентированны скорее на общую эрудицию. Очень важна для любого игрока живость ума, креативное и ассоциативное мышление, способность находить правильный ответ быстро и, несомненно, умение работать в команде.

Для сыктывкарской команды это будет первое участие в телепроекте. Там ребята впервые познакомятся с игрой, которую все знают с самого детства, изнутри. Это очень ценный опыт для всех участников.





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