В Мурманске завершился турнир по интеллектуальным играм "Кубок Арктики"

Мурманская область >> Образование >> 06.03.2018

 В интеллектуальных соревнованиях приняли участие 60 команд со всей страны. В рамках состязаний прошли игры "Брейн-ринг", "Что? Где? Когда? и "Своя игра".

Изначально на турнир должны приехать 75 команд, но только 60-ти удалось пройти предзаявочное сито, что подтверждает высокий статус и популярность соревнований. Играм был присвоен официальный статус этапа Кубка РФ.

Местные команды показали себя с наилучшей стороны, что говорит о высоким уровне подготовки и огромном количестве умных и думающих людей. Глава города А. Сысоев побывал на открытии турнира и выразил надежду, что молодежь, которая проявляет себя на таких соревнованиях, в будущем станет основой успешного  и процветающего общества.

"Кубок Арктики" достался мурманской команде "Норманны", которая в ноябре поедет защищать честь страны и региона на чемпионат мира в Ереван.

Несмотря на начало года, "Норманны" успели собрать богатый урожай наград, часть которых была завоевана на "Кубке Арктики". "Бронза" в общем зачете досталась "ЧГК", "золото" в "Брейн ринге" и 3-е место в "Своей игре" у М. Голубева. Знатоки команды "Норманны" признаны абсолютными чемпионами "Кубка Арктики".

Кстати, соревнование еще молодое, и проводится только во второй раз, но организаторы уверены, что оно быстро станет популярным, учитывая, что уже в этом году желающих принять участие было больше, чем предполагают рамки турнира. Кроме того, интеллектуальные игры всегда были интересны в России, поэтому почти в каждом городе, вузе, школе есть свои команды.

"Кубок Арктики" стал брендом города. Он призван не только выявлять самых умных и одаренных в интеллектуальном плане игроков и команды, но и продвигать имидж Мурманска как интеллектуального центра.





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