Гуманитарная олимпиада проходит в Архангельске

Архангельская область >> Образование >> 16.03.2018

Вчера в Гостиных дворах Архангельска стартовали съемки 9 игр ? финала региональной гуманитарной олимпиады. В ней принимают участие 30 учеников 10-х классов школ Архангельской области.

Темой игры стали "Наследники Ломоносова" - "Соловки. Путь от прошлого к настоящему". Это уже четвертый сезон игр, и в 2018 г в нем участвуют школьники Северодвинска, Новодвинска, Архангельска, Коноши, Мирного, Котласа, Коряжмы, Холмогорского, Виноградовсткого, Плесецкого,  Лешуконского районов. 

Первые игры уже состоялись и прошли в спокойной обстановке. Школьники хорошо отвечали на каверзные вопросы и давали хорошо сформулированные полные ответы. 

За 2 месяца до игры все участники получили список литературы, в который входили 38 интернет-источников и 44 книги, а за несколько дней до начала игр выдали вопросы. 

Вызубрить всю нужную информацию невозможно. Кроме того, многие теряются перед камерами, впадают оцепенение, что тоже не способствует хорошем ответу. На играх "Наследников Ломоносова" конфузов удалось избежать. В первую тройку финалистов вошла Е. Фетюкова из архангельской гимназии №?6, которой пришлось готовиться более 2 месяцев.

Е. Прокопьева, зампредседателя правительства региона и член  жюри конкурса, заметила, что вопросы были сложные. Многие взрослые не знали на них ответа. В целом, подобны игры расширяют кругозор школьников и дают возможность себя проявить.

Инициатива проведения интеллектуальной олимпиады принадлежала губернатору области И. Орлову. Реализацией проекта занималось областное Минобразования и науки  и институт открытого образования. 

"Наследники Ломоносова" - отборочный этап олимпиады "Умницы и умники", и по его итогам в прошлом сезоне к турниру на Первом канале допустили четырех северян. Трое примут участие в финале в апреле этого года в Москве.





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