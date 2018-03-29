В Архангельске создали электронный атлас региона

Архангельская область >> Образование >> 29.03.2018

Предыдущий атлас не переиздавался 40 лет. Новый электронный атлас содержит карты, информацию по 8 разделам, среди которых туристический и исторический.

Начальник отдела картографии управления информационно-коммуникационных технологий Н. Коновалова рассказала, что атлас Архангельской области давно нуждался в пересмотре и переиздании. Последний раз его обновляли в 1976 г.

В новом атласе можно ознакомиться с 8 разделами: общим, природным, экономическим, социальным, туристическим, арктическим, историческим, экологическим. Сейчас подход к созданию атласа значительно отличался от того, что был более сорока лет назад, а разделы по истории, экологии, Арктике и туризму совершенно новые. Новинкой стала и тема ракетно-космической деятельности и материалы по геологии. Старый атлас региона содержал только информацию о численности населения, сейчас же указывается рождаемость и смертность, браки, разводы и много другой полезной и актуальной информации.

Все карты строго атласа были оцифрованы, в результате чего новый получился в 3 раза больше. Это объясняется обновлениями и нововведениями, которых оказалось довольно много. Например, атлас содержит информацию о культуре и интересных объектах области, чего раньше не было. Теперь главное - наладить регулярное обновление атласа, для чего нужен регламент, по которому муниципальные органы будут высылать информацию с установленной периодичностью. В будущем это избавит от необходимости тратить время на очередной пересмотр информации и обновление, так как этот процесс будет проводиться регулярно.

Напомним, что обновление атласа решили сделать к празднованию 80-летия Архангельской области. После утверждения он будет доступен для общего пользования.





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