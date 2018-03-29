Проект "Корабелы Прионежья" получит гранты из бюджета федерации

Проект образовательного центра "Корабелы Прионежья" вместе с проектом детского центра "Лидер" получат грант, благодаря победе в конкурсе Минобразования РФ в рамках проекта "Доступное дополнительное образование для детей".



В этом году привлеченные средства бюджета и деньги инвесторов направят на создание первого в Вологде детского центра ИТ-творчества под названием "IT-cube" и проведение третьего Всероссийского детского фестиваля культуры "Наследники традиций". Также деньги пойдут на повышение квалификации педагогов и руководящих работников организаций допобразования Вологодской области.



Сумма гранта для фестиваля "Наследники традиций" - около 10 млн руб. Ее израсходуют на подготовку фестиваля и прием делегаций. В 2017 г их было 40. В 2018 г представительство субъектов РФ планируют увеличить, о чем рассказал замгубернатора О. Васильев.



Еще одна заявка, которая прошла конкурсный отбор, подана центром "Лидер". Его проект предполагает создание площадки допобразования для детей, которые проявляют интерес к изучению телекоммуникационных и информационных технологий. Заявка получила поддержку конкурсной комиссии. Для реализации проекта будет выделено 9,5 млн руб. Васильев отметил, что развитие IT-технологий является для молодежи драйвером. Сама идея IT-клуба обязательно вызовет интерес у детей и юношества, так как аналогичной площадки в Вологде нет.



Успех образовательных организаций в конкурсе Минобрнауки позволит привлечь в сферу допобразования Вологодской области 36,8 млн руб., из которых 19,8 млн руб. из федеральной казны, 6 млн руб. – из областной, 3 млн руб. – из муниципальной, 8 млн руб. - средства привлеченных инвесторов.



Напомним, что на конкурс Минобразования РФ подали 149 заявок из 48 субъектов РФ. Прошли отбор 27 проектов из 17 регионов.