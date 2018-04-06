Основы рыболовства будут преподавать ненецким школьникам

Школьникам Ненецкого автономного округа собираются ввести новый предмет - "Основы рыболовства". Уже с сентября во всех общеобразовательных школах округа появится специальный курс, и в первую очередь он нужен в сельских школах, где знания о рыболовстве могут понадобиться в первую очередь.



Инициатива ввести курс в программу школы принадлежала руководству окружного департамента природных ресурсов, где рассказали, что подобные занятия у школьников уже были 70-х и 80-х гг. прошлого века. Тогда это были занятия в рамках уроков труда.



Ранее курс включал занятия по вязанию сетей, с практикой непосредственно на водных объектах. Сейчас основой сельхозотрасли региона являются оленеводство и рыбная отрасль, поэтому занятия в школах в ведомстве считают необходимыми.



Основы рыболовства собираются ввести с 7-го класса школы. Рабочую программу курса должны разработать к июню, чтобы к сентябрю был разработан и утвержден методический материал.



Типовая программа по основам рыболовства рассчитана на 34 учебных часа, которые равномерно распределят на год.



Напомним, что в республике основы рыболовства дети должны знать в раннем возрасте, но курс пока рассчитан только на учащихся средних классов школы. В профильном департаменте рассказали, что подробный опыт есть сейчас в Республике Саха, где уже введены элективные курсы на данную тему. В Якутии преподают кузнечное и ювелирное дело, косторезное искусство, работают швейно-пошивочные цеха. Для каждого региона могут быть введены предметы, отражающие главные направления развития, и в Ненецком автономном округе профильный департамент посчитал нужным введение основ рыболовства. Это хороший способ научить детей тому, что раньше можно было узнать только у рыболовов.



