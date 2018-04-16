В Северодвинске прошел профориентационный форум "Образование – Севмаш – Карьера"

Архангельская область >> Образование >> 16.04.2018

Организатором масштабного форума выступил отдел техобучения предприятия. Площадку уже посетили около 3 тыс. школьников.

Учащиеся 9-11 классов могут побывать на 9 тематических площадках и фотозонх. Форум призван помочь школьникам принять правильно судьбоносное решение в и избрать путь, по которому они дальше хотят двигаться.

Школьники должны получить полный объем информации о существующих предложениях, в том числе о рабочих и инженерных специальностях в судостроительной отрасли. Работники "Севмаша" из лаборатории сварки, испытательного центра и инженеры проектного бюро демонстрируют ребятам сварочную экипировку, оборудование, рассказывают о базовых принципах инженерного проектирования. Делают это они для того чтобы пополнить предприятие новыми квалифицированными специалистами – рабочими и инженерами. Форум организован как раз для того, чтобы показать, чем занимаются на "Севмаше", какую пользу могут принести молодые специалисты и Северодвинску, и "Севмашу".

Помимо специалистов "Севмаша" на форум пригласили представителей городского музея, института и техникума машиностроения и судостроения, технического колледжа, которые являются базовыми учебными заведениями предприятия. На своих площадках они представили информацию о возможностях обучения и перспективах трудоустройства на "Севмаше".

Сейчас популярность рабочих профессий довольно высокая. Техникум судостроения в прошлом году принял 249 человек, из которых 50% - иногородние. В профильных учебных заведениях выделяются места на специальности, требующиеся "Севмашу". В 2018 г таких мест будет около 120, и после окончания обучения студенты гарантировано получат рабочие места на предприятии. Учитывая непростую ситуацию с трудоустройством на высокооплачиваемую работу, заинтересовать школьников и студентов удается.





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