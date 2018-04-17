Второй региональный слет активистов РДШ прошел в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 17.04.2018

С помощью видеосвязи в слете смогли принять участие сельские школьники, которые на захотели оставаться в стороне от Российского движения школьников. Второй по счету слет РДШ проходил в средней школе № 1 Нарьян-Мара.

Помимо школьников города в мероприятии участвовали старшеклассники п. Искателей и с. Несь. Приглашенными гостями и главными докладчиками стали Н. Шевелев, руководитель штаба Юнармии региона, участники Сборной КВН НАО, творческий союз М. Ашовой и Г. Шподарука, фотограф А. Тайбарей. Они рассказали о своей работе, поделились секретами успехов, ответили на вопросы ребят.

Также состоялась квест-игра, где сильнейших определяли по знанию безопасных сайтов и умению расшифровывать кодированную информацию. В конце слета ребята посмотрели фильм "Салют 7".

Как признались ребята, они весело и с пользой провели время, обрели новых друзей, познакомились с интересными людьми, определились с планами на будущее, которые будут осуществлять вместе.

Российское движение школьников - общественно-государственная детская организация, образованная в октябре 2015 г, согласно Указу Президента РФ. Организация создана при Федеральном агентстве по делам молодежи и призвана совершенствовать государственную политику в области воспитания молодежи. Стать членом РДШ можно с 8 лет и только по собственному желанию. Ненецкому отделению РДШ всего 2 года, и слеты оно проводит раз в год. По сути, РДШ - это некая альтернатива пионерскому движению, пользующемуся огромной популярностью у школьников Советского Союза. Быть пионером было престижно, и каждый школьник младших классов гордился причастностью к организации. Сейчас эту систему ценностей хотят воссоздать, но в несколько иной, более современной форме.





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