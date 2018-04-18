Вологодский научный форум собрал молодежную элиту
1 тыс. участников собрал Международный форум "Молодые исследователи - регионам". Он проходит на площадках вузов Вологды и объединил не только представителей разных уголков России.
Это уже десятое мероприятие, на котором собирается интеллектуальная элита. В этот раз в Вологду приехали исследователи 55 вузов страны и 28 зарубежных представителей. Работа мероприятия направлена на вовлечение молодежи в процедуру управления, развитие регионов. Молодые ученые должны формировать инвестполитику развития России.
Ключевое событие форума - Международная научная конференция, на которую заявлено 800 докладов от исследователей Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Казахстана, России, Молдавии, Таджикистана, США, Украины, Финляндии. Также к ним присоединятся студенты и школьники вологодских колледжей. Представят свои научные работы студенты на секции "Юниоры в науке", по итогам защиты лучшие исследовательские работы получат награды.
Также участников форума ждет "Фабрика новаторов" – инновационная игра, в которой команды студентов работают над разработкой нового технического продукта и готовят бизнес-план его продвижения. Целью конкурса является вовлечение молодежи в российское предпринимательство и науку.
Напомним, что форум - мера поддержки правительства области инновационной и научно-технической деятельности. В 2017 г господдержка включала областные научные гранты, субсидии на реализацию проектов, премии. Проводился ряд конкурсов научно-технических проектов программы "УМНИК", региональные – "Инженер-новатор года", "Потенциал будущего", "Интеллектуальный потенциал". В 2014 г регион подписал соглашение с Фондом содействия развитию предприятий научно-технической сферы, за счет чего из федеральной казны привлекли 305,8 млн руб. в экономику Вологодской области на реализацию 96 проектов местных организаций.
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