Вековой юбилей отметило управление образование Череповца

В управление образования города отметили 100-летие. Торжество состоялось во Дворце металлургов и представляло собой череду поздравлений, награждений и праздничного концерта на котором выступили лучшие танцоры и музыканты города.



100 лет назад на уездном съезде Советов было принять решение организовать Губернский отдел народного образования. Он должен был работать над ликвидацией безграмотности, заниматься профессионально-техническим образованием, политической и просветительской работой, а также социальным воспитанием. Перед современным управление стоят совершенно иные задачи, а значимость профессии выросла.



Сейчас уровень образования в городе высокий. Здесь есть цифровые школы и технопарк для детей "Кванториум", идет внедрение инклюзивного образования.



На торжественное мероприятие пригласили заслуженных ветеранов, учителей и воспитателей детских дошкольных учреждений, работников дополнительного образования и представителей родительской общественности. У большинства педагогов учительский стаж превышал 35 лет, а многие до сих пор работают.



Участникам мероприятия показали фильм о развитии череповецкого образования, и последняя его часть была посвящена современному образованию и его перспективам.



Начальник управления образования города Л. Коробейникова отметила, что сегодняшний праздник является таковым для всех жителей Череповца, поскольку здесь 23 тыс. дошкольников, 36 тыс. школьников, а еще родители, бабушки, дедушки, другие родственники, педагоги, поэтому любой череповчанин участвует в образовательном процессе.



С праздником присутствующих поздравили депутаты Заксобрания области, представители градообразующих предприятий, департамента образования, глава города М. Гусева.